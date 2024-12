Tsunami na Ásia: 20 anos do desastre que matou 227 mil pessoas; relembre

Em 26 de dezembro de 2004, a Ásia foi atingida por um tsunami que vitimou pelo menos 227 mil pessoas. Entre os 15 países atingidos, está a Indonésia, Tailândia, Malásia, Índia, Sri Lanka e Maldivas. A tragédia é caracterizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das piores da história.

A 160 quilômetros da ilha de Sumatra, na Indonésia, a placa tectônica Indoaustraliana avançou 1.200 quilômetros de extensão sob a placa Eurásia. A ação natural provocou uma elevação de, aproximadamente, 20 metros no fundo do mar do Oceano Índico e gerou um terremoto de 9,1 graus de magnitude. Uma série de ondas na superfície da água deu origem ao tsunami, que liberou energia equivalente a cerca de 1500 bombas atômicas — como a que atingiu Hiroshima, no Japão, lançada pelos Estados Unidos.

Na Indonésia, o primeiro país atingido, mais de 170 mil pessoas morreram e o prejuízo foi de mais de US$ 10 bilhões, segundo informações do governo da Indonésia. Myanmar e Bangladesh, ao norte do epicentro, também sofreram com o desastre natural. Na Tailândia, mais de 8 mil pessoas morreram.

Estimativas do Sri Lanka apontam que morreram mais de 35 mil pessoas, sendo o segundo país com maior número de vítimas. A Índia registrou cerca de 16 mil mortes. Por outro lado, na Malásia e Maldivas, aproximadamente 100 pessoas perderam a vida.