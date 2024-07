Terremoto de magnitude 7,3 atinge o norte do Chile

SANTIAGO (Chandni Shah, Shivani Tanna e Natalia Ramos/Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 7,3 atingiu a região de Antofagasta, de mineração intensiva do Chile, na quinta-feira, informou o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos disse que não havia risco de tsunami em decorrência do terremoto, que se concentrou a cerca de 20 km ao sul de San Pedro de Atacama, de acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred).

Não houve relatos imediatos de danos.

O Senapred disse em um comunicado, no entanto, que estava verificando "possíveis danos às pessoas, alterações nos serviços básicos ou na infraestrutura como resultado desse terremoto".

"Já me comuniquei com o delegado regional e, até o momento, não há relatos de grandes danos, mas as equipes estão coletando informações", afirmou o presidente chileno, Gabriel Boric, em sua conta no X.