Costa da Califórnia é atingida por terremoto e governo dos EUA emite alerta de tsunami

A costa da Califórnia, nos Estados Unidos, foi atingida por um terremoto de magnitude 7,0 nessa quinta-feira (5), segundo o Serviço Geológico do país (United States Geological Survey - USGS). Um alerta de tsunami foi emitido para partes dos estados da Califórnia e Oregon, mas cerca de uma hora depois o governo norte-americano o retirou do ar. A notificação abrangia a baía de São Francisco, que possui cerca de 5 milhões de habitantes.

“Uma série de ondas poderosas e correntes fortes podem atingir as áreas costeiras próximas. Você está em perigo. Afaste-se das águas costeiras. Vá para terrenos altos ou para o interior agora. Mantenha-se longe da costa até que as autoridades locais digam que é seguro retornar”, disse a mensagem que chegou aos moradores. Emissoras locais mostraram imagens de veículos deixando a costa e indo rumo às regiões mais altas da região.

Escolas da região costeira californiana foram evacuadas, de acordo com a CBS News. Por meio das redes sociais, o Zoológico de São Francisco informou que todos os visitantes foram retirados do espaço, enquanto animais e funcionários foram colocados em locais seguros.

O terremoto aconteceu por volta das 10h44, no horário local - 15h44, no horário de Brasília. O registro aponta o mar, a 63 quilômetros da cidade de Petrolia, como o epicentro da ação geológica. Um segundo terremoto foi registrado pouco tempo depois, de magnitude 5,8, próximo a Cobb, segundo o USGS.

Além disso, 19 mil pessoas, aproximadamente, ficaram sem energia elétrica no norte da Califórnia e tremores menores foram sentidos após 10 minutos no Havaí, localizado a mais de 3 mil quilômetros do território californiano.