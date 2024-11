Terremoto de magnitude 6,8 atinge Cuba após tremor de 5,9 graus

Cuba foi atingida por um terremoto de magnitude 6,8 neste domingo (10/11), poucas horas após um tremor de 5,9 graus ter sido registrado na ilha, segundo informações do Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro do sismo foi localizado a uma profundidade de 23,5 quilômetros no oceano e foi sentido em várias províncias da região leste do país.

O novo abalo sísmico ocorre poucos dias depois da passagem do furacão Rafael, que atingiu a costa oeste de Cuba como um furacão de categoria 3. A tempestade causou sérios danos à infraestrutura, incluindo o colapso do sistema de energia elétrica da ilha.

Autoridades ainda avaliam os danos causados pelo terremoto e até o momento não há informações sobre mortos e feridos em decorrência dos tremores.