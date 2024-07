Tremor de magnitude 2,4 é registrado em São Paulo

Um tremor de terra de baixa intensidade foi sentido na tarde desta segunda-feira (29) nas cidades de Barueri, Osasco e Carapicuíba, na Grande São Paulo, além de alguns bairros da zona oeste da capital paulista. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o evento, de magnitude 2,4 na escala Richter, ocorreu por volta das 13h41.

Embora a USP não descarte a possibilidade de atividades de mineração de pedreiras ou indústrias de cimento na região, o registro indica que se trata de um sismo natural. A capital paulista está localizada sobre uma bacia sedimentar que tem a característica de amplificar ondas sísmicas, o que faz com que terremotos ocorridos nos Andes possam ser percebidos em São Paulo, especialmente em bairros mais altos e por moradores de prédios.

VEJA MAIS

A Defesa Civil informou que não houve registros de danos ou pessoas feridas e que continuará acompanhando o caso em contato permanente com outros órgãos. “Diante de qualquer novo evento, informaremos a todos”, afirmou o órgão.

No último dia 18 de julho, foram registrados leves tremores em diferentes regiões da capital paulista, bem como em outras cidades do estado e de Minas Gerais. Esses tremores foram um reflexo do terremoto de 7,3 graus de magnitude que atingiu o norte do Chile e a Argentina, a mais de 100 km de profundidade, conforme informou o Centro de Sismologia da USP. Moradores de prédios foram os que mais sentiram o impacto.