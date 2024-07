Terremoto de 7,3 graus atinge o norte do Chile

Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu a região próxima ao deserto do Atacama, nas proximidades da fronteira entre Bolívia e Argentina, no norte do Chile, na noite desta quinta-feira (18/07), por volta das 22h50 (horário de Brasília). O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 126 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

As cidades chilenas de San Pedro de Atacama e Calama estão entre as mais próximas ao epicentro do tremor. Além disso, há relatos de que o terremoto foi sentido em algumas cidades brasileiras, incluindo São Paulo.

*Matéria em atualização