VÍDEO: Tsunami meteorológico atinge litoral de Santa Catarina e causa devastação

Um tsunami meteorológico atingiu o litoral do município de Jaguaruna, em Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira (2) e causou devastação em diversas casas, invadindo residências, destruindo muros e derrubou árvores.

Segundo a Defesa Civil do estado, por volta da 1h da manhã, a estação maregráfica Balneário Rincão registrou um aumento de 1 metro no nível do mar em questão de minutos, fazendo com que o mar avançasse em direção ao continente e percorresse por uma grande extensão. Apesar dos estragos, a onda gigante, no entanto, não fez nenhuma vítima, segundo o órgão. Assista o momento:

Veja imagens da devastação

A Defesa Civil disse ainda que o fenômeno ocorreu em condições atípicas, já que os modelos meteorológicos não previam maré alta ou agitação marítima. Meteorologistas do órgão explicaram que o fenômeno foi causado por uma intensa linha de instabilidade presente na região. Essas formações, geralmente compostas por tempestades alinhadas, provocam alterações bruscas na pressão atmosférica e ventos fortes. Essa combinação gera pulsos de pressão que se propagam pelo oceano, amplificando as ondas que chegam à costa.

Embora raro, o fenômeno já foi registrado outras vezes no litoral de Santa Catarina, sendo o caso mais recente em novembro de 2023, no município de Laguna.

O que é tsunami metereológico?

Conhecido como tsunami meteorológico, ou meteôtsunami, o evento é causado por perturbações na pressão atmosférica relacionadas a frentes de rajadas de vento e outros tipos de tempestades que, em alto-mar, geram ondas que se propagam até a costa.

Segundo a Defesa Civil, o fenômeno é acompanhado por ventos fortes e temporais, e momentos antes das grandes ondas, nuvens carregadas foram observadas sobre a região.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)