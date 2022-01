Tsunami atinge ilhas no Pacífico Sul após erupção de vulcão

O vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, localizado a 65 quilômetros da capital de Tonga, no Pacífico Sul, entrou em erupção pela primeira vez nessa sexta-feira (14/1). Logo depois, ondas de tsunami foram observadas nas ilhas de Tonga e Samoa Americana neste sábado (15/1). As informações são do portal Metrópoles.

Uma base dos Estados Unidos na Samoa Americana confirmou o alerta de tsunami e disse que já há grandes ondas avançando sobre a região.

Tonga é um reino polinésio com mais de 170 ilhas do Pacífico Sul, muitas desabitadas e a maioria repleta de praias de areia branca e recifes de corais e coberta por floresta tropical. Samoa fica na mesma região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as ondas avançando sobre casas em algumas ilhas da área.