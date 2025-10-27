Trump se reúne com nova premiê do Japão em Tóquio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump iniciou há pouco uma das agendas mais intensas de sua viagem pela Ásia com um encontro com a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo no país. Trump também deve discursar a tropas americanas a bordo do porta-aviões USS George Washington e participar de um evento com empresários japoneses.

Durante a reunião em Tóquio, Trump e Takaichi discutiram um acordo comercial que prevê US$ 550 bilhões em investimentos japoneses nos Estados Unidos e a redução de tarifas americanas. A líder japonesa, recém-empossada, tenta equilibrar a aproximação com Washington e a defesa dos interesses econômicos de seu país.

Trump elogiou Takaichi em público e destacou o potencial de negócios bilaterais, enquanto o governo japonês avalia a compra de caminhonetes Ford F-150 para reforçar laços comerciais.

A passagem de Trump pelo Japão ocorre após visita à Malásia, onde participou da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e celebrou um cessar-fogo entre Tailândia e Camboja. O presidente deve seguir na quarta-feira, 29, para Seul, onde participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e se reunirá com o líder chinês Xi Jinping, em meio a sinais de distensão nas tensões comerciais entre EUA e China. (*Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.