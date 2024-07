Trump relata atentado e abandona tema da unidade em discurso na convenção republicana

MILWAUKEE (Nathan Layne e Joseph Ax e Jeff Mason/Reuters) - Donald Trump descreveu na quinta-feira como sobreviveu por pouco a um atentado contra sua vida, dizendo a uma plateia extasiada na Convenção Nacional Republicana, em seu primeiro discurso desde o ataque, que ele só estava lá "pela graça de Deus Todo-Poderoso".

"Ouvi um zunido alto e senti algo me atingir com muita, muita força na minha orelha direita", afirmou ele durante um relato de 14 minutos, com um curativo grosso ainda cobrindo sua orelha. "Eu disse a mim mesmo: 'Uau, o que foi isso? Só pode ter sido uma bala."

Quando ele disse à plateia de Milwaukee que "não deveria estar aqui", os delegados responderam cantando: "Sim, você está!"

O ex-presidente adotou um tom excepcionalmente conciliatório durante os momentos iniciais do discurso, quando aceitou formalmente a indicação presidencial republicana para a eleição de 5 de novembro.

"Estou concorrendo para ser o presidente de todos os Estados Unidos, não de metade dos Estados Unidos, porque não há vitória em ganhar para metade dos Estados Unidos", declarou ele, em uma mudança acentuada de tom para o ex-presidente tipicamente belicoso.

Mas ele rapidamente voltou aos ataques já conhecidos ao governo Biden, que, segundo ele, está "destruindo" o país. Ele alegou, sem provas, que suas acusações criminais fazem parte de uma conspiração democrata, previu que o presidente norte-americano, Joe Biden, seu rival democrata, daria início à "Terceira Guerra Mundial" e descreveu o que chamou de "invasão" de imigrantes na fronteira sul.

Nos comentários sinuosos que se seguiram - com mais de 90 minutos, o discurso mais longo da convenção na história - Trump abandonou a mensagem de unidade que havia prometido abraçar em favor de sua habitual mistura de retórica bombástica e reclamação, repetindo sua falsa alegação de que os democratas roubaram a eleição de 2020.

Trump afirmou, como sempre fez ao longo de sua carreira política, que somente ele é capaz de salvar o país da desgraça certa.

"Eu poderia acabar com as guerras com uma ligação telefônica", disse ele.

O discurso encerrou um evento de quatro dias durante o qual ele foi recebido com adulação por um partido que agora está quase inteiramente sob seu domínio.

Em uma declaração, a chefe da campanha de Biden, Jen O'Malley Dillon, disse que Trump havia apresentado apenas problemas, não soluções.

"Foi Donald Trump quem destruiu nossa economia, retirou direitos e faliu as famílias de classe média", declarou ela. "Agora ele busca a Presidência com uma visão ainda mais extrema de para onde ele quer levar este país."