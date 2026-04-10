Trump reforça que Irã não poderá cobrar pedágios em Ormuz e que prioridade é programa nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que Washington não permitirá a cobrança de pedágios por parte do Irã para a passagem de navios pelo Estreito de Ormuz.

"Não, não vamos permitir isso, é uma via internacional", disse Trump sobre Ormuz a repórteres. "Se isso estiver acontecendo, e não sabemos ao certo, não deixaremos que continue."

O líder americano também ressaltou a importância da reabertura do estreito, mas avaliou que isso deve ocorrer "automaticamente" após as negociações. Ele acrescentou que os Estados Unidos não dependem diretamente da rota, embora outros países estejam envolvidos no esforço para normalizar o fluxo marítimo.

"Vamos reabrir Ormuz de qualquer forma. Há outros países vindo ajudar. Não será fácil, mas acredito que estará aberto em breve", afirmou.

Trump disse ainda que sua principal prioridade nas negociações com o Irã, previstas para começar no sábado em Islamabad, é impedir que o país desenvolva armas nucleares, minimizando a necessidade de alternativas caso as conversas fracassem.

"Isso representa 99% das negociações", declarou. "Já houve uma mudança de regime, embora esse não fosse inicialmente um critério."