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Primeiro-ministro do Reino Unido diz estar 'farto' de Trump e de Putin

O comentário foi uma demonstração de frustração por parte do primeiro-ministro

Estadão Conteúdo
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O líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, Keir Starmer, faz um discurso após ganhar sua cadeira para Holborn e St Pancras no centro de contagem do Conselho de Camden em Londres na manhã de 5 de julho de 2024, enquanto as urnas fecham nas eleições gerais da Grã-Bretanha. (Foto: Justin Tallis / AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, criticou Donald Trump, dizendo estar "farto" do presidente dos Estados Unidos - e também do presidente russo, Vladimir Putin, por terem provocado o aumento do preço da energia.

"Estou farto do fato de famílias em todo o país verem suas contas de energia subirem e descerem, as contas de energia das empresas subirem e descerem, por causa das ações de Putin ou Trump em todo o mundo", disse ele em entrevista na quinta-feira à agência de notícias ITN.

O comentário foi uma demonstração de frustração por parte do primeiro-ministro, que raramente critica Trump nominalmente em público.

O preço do petróleo está subindo ligeiramente, à medida que os investidores permanecem cautelosos quanto à durabilidade do cessar-fogo entre os EUA e o Irã.

Mas esses preços amplamente citados referem-se a contratos futuros, com entrega prevista para junho. Para os compradores que precisam de petróleo imediatamente, os preços no mercado à vista são muito mais altos, rondando recentemente os 145 dólares por barril. Isso reflete a crise de oferta decorrente das interrupções na navegação no Estreito de Ormuz, que não diminuíram desde o cessar-fogo.

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