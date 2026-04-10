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Lula: Mundo está difícil, Trump está aí ameaçando todo mundo

O presidente voltou a dizer que o Brasil não está interessado em se envolver nos conflitos globais e que os que desejarem a guerra devem ir para o "outro lado do mundo"

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 10, que a situação geopolítica está "difícil" porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "ameaçando todo mundo". Em tom de brincadeira, Lula disse que Trump não se voltaria contra o Brasil pelo fato dele ser nordestino e ter a descendência de Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o cangaceiro Lampião.

"O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. O Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião, ele tomaria muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brigaria com o Brasil", afirmou Lula.

O presidente voltou a dizer que o Brasil não está interessado em se envolver nos conflitos globais e que os que desejarem a guerra devem ir para o "outro lado do mundo". Desde o final de fevereiro, ocorre um conflito no Oriente Médio deflagrado após uma operação conjunta dos EUA e Israel que culminou na morte do aiatolá do Irã Ali Khamenei. Os efeitos da crise respingam no Brasil, sobretudo no setor de combustíveis.

"Nós não queremos guerra, queremos paz. Queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisas boas. Quem quiser guerra, vai para o outro lado do planeta, porque aqui somos a terra da paz e do amor e de quem não tem medo de ser feliz", disse.

Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da sede de um campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Sorocaba (SP). A unidade foi construída a partir de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

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