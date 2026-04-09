Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Primeiro-ministro do Reino Unido defende plano prático para Ormuz após conversa com Trump

O fluxo de navios no Estreito de Ormuz ainda não foi completamente restabelecido

Estadão Conteúdo
fonte

O líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, Keir Starmer, faz um discurso após ganhar sua cadeira para Holborn e St Pancras no centro de contagem do Conselho de Camden em Londres na manhã de 5 de julho de 2024, enquanto as urnas fecham nas eleições gerais da Grã-Bretanha. (Foto: Justin Tallis / AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou na noite desta quinta-feira, 9, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo de cessar-fogo no Irã, afirmando que estão "na próxima etapa" para encontrar uma solução para o conflito.

De acordo com um comunicado publicado pelo governo britânico, Starmer - que está no Catar - falou sobre as discussões com líderes e militares da região do Golfo sobre a "necessidade de estabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz". Os dois líderes discutiram a necessidade de um plano "prático" para que o tráfego de navios volte a fluir "o mais rápido possível".

O fluxo de navios no Estreito de Ormuz ainda não foi completamente restabelecido. De acordo com a S&P Market Intelligence, apenas cinco passaram pela via na quarta-feira, enquanto a empresa de rastreamento de embarcações MarineTraffic informou que mais de 400 embarcações permanecem encalhadas no local. Hoje, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que a gestão do estreito "será levada a uma nova fase", mas sem conceder detalhes.

Trump e Starmer concordaram em conversar novamente em breve, ainda segundo o comunicado do governo britânico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

guerra

Irã

Reino Unido

Ormuz
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Trump ameaça Irã sobre cobrança de pedágio em Ormuz: 'Caso já cobrem, melhor parar'

Até o momento, não há detalhes públicos sobre eventual mecanismo de cobrança

09.04.26 19h36

via navegável

Estreito de Ormuz continua fechado, com passagem limitada e mais de 400 navios encalhados

O Irã informou aos mediadores que limitará o número de navios passando para cerca de uma dúzia por dia e cobrará pedágios

09.04.26 16h11

após interdição

Países da UE se comprometem a ajudar na liberação de Ormuz, se necessário

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, confirmou que a aliança está disposta a desempenhar um papel em uma eventual missão no estreito

09.04.26 15h06

guerra

Netanyahu anuncia negociações diretas com Líbano, que devem começar na próxima semana nos EUA

Em comunicado emitido por seu gabinete, Netanyahu afirmou que as tratativas devem se concentrar no desarmamento do Hezbollah e no estabelecimento de relações pacíficas entre Israel e Líbano

09.04.26 14h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda