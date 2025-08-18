Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump promete liderar movimento para eliminar eleições pelo correio e urnas eletrônicas nos EUA

Trump disse que pretende iniciar o esforço por meio da assinatura de uma ordem executiva

Estadão Conteúdo
fonte

O presidente republicano que os EUA são o único país a usar votação pelo correio e que outros países “abandonaram por fraude eleitoral maciça”. (Foto: MELINA MARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende eliminar o uso de cédulas enviadas pelo correio e das urnas eletrônicas no país. Segundo ele, os equipamentos “custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca d’água, que é mais rápido e não deixa nenhuma dúvida, ao fim da noite, sobre quem venceu e quem perdeu a eleição”.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu que vai “liderar um movimento para acabar com as cédulas pelo correio e também, já que estamos nisso, com as máquinas de votação altamente 'inexatas', muito caras e seriamente controversas”.

O presidente republicano afirmou, sem apresentar provas ou estudos, que os EUA seriam o único país do mundo a usar votação pelo correio e que outros países “abandonaram porque encontraram fraude eleitoral maciça”.

Trump disse que pretende iniciar o esforço por meio da assinatura de uma ordem executiva, mas reconheceu que a iniciativa “será fortemente contestada pelos democratas porque eles trapaceiam em níveis jamais vistos”.

Segundo o presidente, “os Estados são apenas um agente do governo federal na contagem e apuração dos votos” e devem seguir a orientação da Casa Branca “pelo bem do nosso país”.

Trump voltou a criticar os democratas, afirmando que, com políticas como “fronteiras abertas, homens competindo em esportes femininos, ideologia transgênero e ‘woke’ para todos”, o partido seria “praticamente inelegível” sem o voto pelo correio.

“Eu e o partido republicano vamos lutar incansavelmente para devolver honestidade e integridade às nossas eleições”, escreveu Trump.

Ele também afirmou que “a farsa do voto pelo correio, com máquinas de votação que são um desastre completo, tem que acabar, agora!!!”.

