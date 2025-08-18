Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump defende negociação por fim da guerra na Ucrânia e volta a responsabilizar Biden

Trump afirma atuar para encerrar guerra na Ucrânia e critica opositores e a imprensa

Estadão Conteúdo
fonte

Em postagem na Truth Social, Trump reforça que seu objetivo é acabar, não prolongar a guerra (Mandel NGAN/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira (18) o trabalho que tem realizado nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia e criticou os críticos de sua atuação.

“Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso dos conselhos de pessoas que trabalham em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los”, escreveu Trump em publicação na rede social Truth Social, acrescentando que seu objetivo é encerrar o conflito, e não prolongá-lo.

VEJA MAIS 

image Trump promete liderar movimento para eliminar eleições pelo correio e urnas eletrônicas nos EUA
Trump disse que pretende iniciar o esforço por meio da assinatura de uma ordem executiva

image Alvo de Trump, ministro Alexandre de Moraes diz que não vai 'recuar um milímetro'
Declaração foi dada em entrevista exclusiva ao jornal 'The Washington Post'

O republicano responsabilizou novamente o ex-presidente Joe Biden pelo início do conflito no leste europeu.

“Resolvi 6 guerras em 6 meses, uma delas um possível desastre nuclear, e ainda assim tenho que ler e ouvir o Wall Street Journal e muitos outros que realmente não têm a mínima ideia, me dizerem tudo o que estou fazendo de errado na confusão Rússia/Ucrânia, que é a guerra do Joe Biden Sonolento, não minha”, afirmou Trump, usando o apelido pelo qual costuma se referir ao antecessor.

