Trump defende negociação por fim da guerra na Ucrânia e volta a responsabilizar Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira (18) o trabalho que tem realizado nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia e criticou os críticos de sua atuação.

“Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso dos conselhos de pessoas que trabalham em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los”, escreveu Trump em publicação na rede social Truth Social, acrescentando que seu objetivo é encerrar o conflito, e não prolongá-lo.

O republicano responsabilizou novamente o ex-presidente Joe Biden pelo início do conflito no leste europeu.

“Resolvi 6 guerras em 6 meses, uma delas um possível desastre nuclear, e ainda assim tenho que ler e ouvir o Wall Street Journal e muitos outros que realmente não têm a mínima ideia, me dizerem tudo o que estou fazendo de errado na confusão Rússia/Ucrânia, que é a guerra do Joe Biden Sonolento, não minha”, afirmou Trump, usando o apelido pelo qual costuma se referir ao antecessor.