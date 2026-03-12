Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

EUA: secretário diz que Marinha não está pronta para escoltar petroleiros no Estreito de Ormuz

Segundo o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, os recursos militares estão concentrados para a destruição das capacidades ofensivas do Irã

Estadão Conteúdo
fonte

Escolta acontecerá "relativamente em breve", afirmou secretário de Energia dos EUA, Chris Wright (Reprodução/Mais Geografia)

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que a marinha americana não está preparada para escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta quinta-feira, 12.

Segundo ele, a escolta acontecerá "relativamente em breve", mas não pode acontecer agora, já que os recursos militares estão concentrados para a destruição das capacidades ofensivas do Irã.

Wright disse ser provável que a marinha esteja em condições para a ação até o final deste mês e informou que estará no Pentágono nesta quinta para analisar a situação geral. "Esta é uma operação que levará semanas, não meses", acrescentou.

