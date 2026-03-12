Morre suspeito de ataque a tiros em sinagoga no Michigan, nos EUA

Um atirador foi morto após trocar tiros com segurança durante ataque à sinagoga Temple Israel, nos arredores de Detroit, Michigan, nesta quinta-feira, 12, informou a polícia.

Policiais iniciaram uma operação logo após o incidente, em meio à crescente tensão em todo o país devido ao conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã.

A CNN e a Fox News noticiaram a morte do suspeito, citando fontes policiais. O xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, disse a repórteres que um "indivíduo chegou à sinagoga" e que "os seguranças o viram e trocaram tiros com ele".

A mídia local informou que o agressor jogou um carro contra a sinagoga. A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, condenou o ataque à sinagoga Temple Israel, localizada em West Bloomfield.

"A comunidade judaica do Michigan deve poder viver e praticar sua fé em paz", disse Whitmer.

Anteriormente, uma coluna de fumaça podia ser vista saindo do prédio, aparentemente por um incêndio. A Federação Judaica de Detroit indicou que as instituições judaicas estavam sob confinamento preventivo.

Em publicação no X, o diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o departamento está colaborando com o trabalho da polícia estadual.

"Agentes do FBI estão no local com parceiros em Michigan e estão respondendo a uma aparente situação de atropelamento com veículo e atirador ativo na Sinagoga Temple Israel em West Bloomfield Township, Michigan".

Ataque em universidade

Na manhã desta quinta, duas pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em uma universidade no estado da Virgínia, sul dos Estados Unidos. Segundo a polícia, o atirador morreu.

A Universidade Old Dominion (ODU) afirmou em um comunicado que um homem armado abriu fogo em um edifício no campus de administração em Norfolk, momento em que feriu duas pessoas.

As vítimas estão em estado crítico, disse um porta-voz da Sentera Health, sistema de saúde que administra o hospital para o qual os feridos foram levados.

A universidade indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu". As aulas foram suspensas pelo resto do dia.

Em uma mensagem à comunidade universitária, o presidente da ODU, Brian Hemphill, disse que a instituição enfrentou uma tragédia no campus. Ele expressou gratidão pela rápida resposta de emergência e desejou apoio e orações a todos os afetados.

*Com Informações de agências internacionais.