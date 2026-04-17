Trump fala em 'dia histórico' para o Líbano, após anúncio de trégua com Israel
O comentário foi publicado na rede Truth Social horas após a entrada em vigor do cessar-fogo
Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, afirmou que a quinta-feira, 16, pode ter sido um "dia histórico para o Líbano". Ele declarou ainda que "coisas boas estão acontecendo" na região.
A declaração de Trump foi feita na rede social Truth Social. O comentário ocorreu horas após a entrada em vigor do cessar-fogo entre o Líbano e Israel.
Antes da trégua, o grupo xiita Hezbollah, com base no Líbano, e Israel trocaram ataques mutuamente. Esta escalada aconteceu após a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, realizada em 28 de fevereiro.
Consequências da Trégua
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acatou a trégua estabelecida. No entanto, ele informou que as tropas de Israel não serão retiradas do território libanês.
