O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que trabalhará com Arábia Saudita e Egito para estabilizar Sudão

Segundo Trump, o Sudão é "uma grande civilização corrompida"

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Trump disse em coletiva à imprensa que vai impor mais sanções secundárias ao petróleo russo e pode impor outras à China (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 19, que irá trabalhar com a Arábia Saudita, Egito e outros parceiros para estabilizar o Sudão, em publicação na Truth Social. Ele disse que o país enfrenta "atrocidades tremendas", tornou-se "o lugar mais violento da Terra" e vive "a maior crise humanitária do mundo", com escassez de alimentos e médicos.

O porta-voz de Harvard, Jonathan Swain, disse que 'a Universidade está conduzindo uma revisão das informações'

Trump afirmou que líderes árabes, incluindo o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, pediram que os EUA usem seu "poder e influência" para pressionar por um cessar-fogo imediato.

Segundo ele, o Sudão é "uma grande civilização corrompida, mas que pode ser restaurada" com coordenação internacional.

