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Trump diz que recursos congelados do Irã serão usados para comprar produtos agrícolas dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na noite desta quinta-feira, 25, que o dinheiro de fundos congelados do Irã será desbloqueado para comprar produtos agrícolas de agricultores para reabastecer o mercado iraniano após a guerra no Oriente Médio.

"Estamos indo muito bem em termos de negociar um acordo justo e razoável. Milho, soja, todas as coisas de que eles precisam serão compradas dos nossos agricultores", disse Trump em cerimônia após assinar uma ordem executiva sobre inovações agrícolas. "Isso começará em breve e será algo muito grande".

Na última segunda-feira, Trump já havia sustentado a ideia dizendo a repórteres que "os recursos iranianos que estão sendo descongelados como parte de um memorando de entendimento entre os dois países "serão usados para comprar comida".

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