Trump diz que novo líder supremo do Irã não vai durar se não tiver seu apoio

A entrevista ocorreu no domingo, embora não esteja claro se foi antes ou depois de a mídia estatal iraniana ter noticiado que os clérigos estavam prestes a anunciar a escolha do novo líder supremo.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente americano Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 8, ao canal americano ABC que quem for escolhido para liderar o Irã "não vai durar muito" se não receber sua aprovação prévia.

"Se ele não tiver nossa aprovação, não vai durar muito", disse Trump à ABC News. "Queremos garantir que não tenhamos que voltar a cada 10 anos, quando não houver um presidente como eu que faça isso."

A entrevista ocorreu no domingo, embora não esteja claro se foi antes ou depois de a mídia estatal iraniana ter noticiado que os clérigos estavam prestes a anunciar a escolha do novo líder supremo.

O presidente ainda disse que, mesmo com a guerra, ele está mais popular que nunca com a base de seu movimento Make America Great Again (MAGA), agenda que o republicano tem utilizado desde a corrida eleitoral de políticas protecionistas.

"O que estamos fazendo é algo muito típico do MAGA. Muito, muito típico do MAGA", acrescentou. "Estou no ponto mais alto da minha vida em termos de apoio ao MAGA."

Novo líder iraniano

A Assembleia dos Guardiões do Irã escolheu neste domingo, 8, novo líder supremo do país, que sucederá o aiatolá Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro no início da guerra movida por americanos e israelenses contra o país persa.

O nome do novo comandante do país, no entanto, ainda não foi divulgado. "O candidato mais apropriado foi nomeado", declarou Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestão na assembleia, segundo a agência Irna.

Outro membro do órgão, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmou em um vídeo divulgado pela agência Fars que um nome foi indicado. A pessoa escolhida para ser o próximo líder supremo deve ser alguém a quem os Estados Unidos se opunham.

Ataques continuam

Várias explosões atingiram neste domingo a província iraniana de Yazd, no centro do Irã, informou a agência estatal Irna, em meio ao nono dia da guerra entre o país e a aliança formada por Estados Unidos e Israel.

Segundo a Irna, as detonações ocorreram na periferia da cidade de Yazd, capital da província de mesmo nome.

Também neste domingo foram registradas explosões em outros pontos do território iraniano, incluindo a capital, Teerã, e a província de Isfahã, igualmente situada na região central do país. Não houve informações imediatas sobre vítimas ou danos

No início da madrugada no horário brasileiro, a distribuição de combustível em Teerã foi temporariamente interrompida após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra depósitos de petróleo na capital iraniana e em áreas próximas, informou o prefeito da cidade, Mohammad Sadegh Motamedian.

Segundo ele, os bombardeios provocaram danos na rede de abastecimento de combustível, o que levou à suspensão temporária da distribuição.

"Em razão dos danos na rede de fornecimento de combustível, a distribuição foi temporariamente interrompida", disse Motamedian, citado pela Irna. (Com agências internacionais).

