Trump diz que 'não se sente obrigado' a pensar na paz em carta ao premiê da Noruega

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em carta enviada ao primeiro-ministro da Noruega que não se sente mais obrigado a “pensar puramente na paz” após não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. No mesmo documento, o chefe da Casa Branca voltou a questionar a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia.

Segundo a Reuters, que diz ter tido acesso ao conteúdo da carta, o texto foi uma resposta a uma mensagem enviada a Trump pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Störe, e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Na mensagem, os líderes europeus se posicionaram contra a decisão do presidente americano de impor tarifas a aliados que se recusam a permitir que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia.

Na carta, Trump escreveu: “Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz, embora ela sempre seja predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América”.

Störe afirmou, em comunicado, que já explicou repetidas vezes a Trump que o Comitê Norueguês do Nobel, responsável pela concessão do Prêmio da Paz, é independente e que o governo da Noruega não exerce controle sobre suas decisões.

Trump fez campanha pública pelo Prêmio Nobel da Paz, que no ano passado foi concedido à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Na semana passada, Machado entregou sua medalha de ouro a Trump durante uma reunião na Casa Branca. O Comitê Nobel Norueguês, no entanto, declarou que o prêmio não pode ser transferido, compartilhado ou revogado.

No documento, Trump também voltou a questionar a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia. “A Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China, e por que eles teriam um ‘direito de propriedade’ afinal?”, escreveu. Em outro trecho, acrescentou: “Não existem documentos escritos, apenas se sabe que um barco atracou lá há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos atracando lá”.

Trump afirmou ainda que “o mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle total e completo da Groenlândia”.

A Groenlândia é uma vasta ilha localizada no Ártico, rica em minerais, e integra de forma autônoma o Reino da Dinamarca.

Ao encerrar a carta, Trump também mencionou a aliança militar ocidental. “Eu fiz mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação, e agora, a OTAN deveria fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos o controle completo e total da Groenlândia. Obrigado! Presidente DJT.”