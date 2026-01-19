Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Groenlândia: França propõe encontro do G7 após Trump ameaçar tarifas sobre aliados europeus

Estadão Conteúdo

O ministro francês das Finanças, Roland Lescure, afirmou nesta segunda-feira, 19, que pretende reunir os países do G7 para debater questões de soberania e comércio nos próximos dias. A iniciativa ocorre após novas declarações de Donald Trump, que ameaçou impor tarifas adicionais a aliados europeus caso os Estados Unidos não obtenham autorização para anexar a Groenlândia.

De acordo com a agência Reuters, Lescure afirmou que França e Dinamarca têm posições alinhadas diante do impasse diplomático. "Estamos solidários com nossos parceiros dinamarqueses e com a Groenlândia. A chantagem entre aliados não é aceitável", afirmou.

No sábado, 17, Trump prometeu impor tarifas de até 25% aos países europeus, incluindo a Dinamarca, da qual a Groenlândia é um território autônomo, a menos que a ilha seja cedida aos Estados Unidos.

Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Noruega e Suécia já responderam à ameaça em uma declaração conjunta no fim de semana.

Palavras-chave

EUA

TRUMP

GROENLÂNDIA

tarifas

França

G7
