Trump diz que Mamdani deve demonstrar respeito a Washington e defende tarifas

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o prefeito eleito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, deve ser "muito gentil" com ele e deve entrar em contato, em entrevista para a Fox News nesta quarta-feira, 05. O republicano mencionou que quer ver o novo gestor da cidade "se sair bem" no cargo.

"Mamdani precisa demonstrar respeito a Washington para ter sucesso. Sou eu quem tem que aprovar as coisas", disse. O comentário acontece após Trump chamá-lo de comunista e indicar que seria difícil para ele liberar recursos para Nova York.

Em relação à paralisação do governo americano, que alcançou o 36º dia, se tornando o mais longa da história americana, Trump disse que os democratas se tornaram "radicais e lunáticos", mas defendeu que os dois partidos devem colaborar na questão de assistência médica - um dos maiores impasses do shutdown. "O Obamacare não é bom", repetiu.

O presidente americano também criticou o caso de tarifas que está em julgamento pela Suprema Corte e que pode considerar ilegais as alíquotas impostas por ele. "Seria devastador perder o caso da Suprema Corte sobre tarifas, ele é o mais importante na história dos EUA", afirmou.

