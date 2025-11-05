Capa Jornal Amazônia
Atropelamento deixa feridos em ilha turística da França

Estadão Conteúdo

Um motorista atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas nesta quarta-feira, 5, entre duas cidades vizinhas na Île dOléron, uma tranquila ilha francesa popular entre turistas na costa do Atlântico, ferindo nove pessoas antes de ser preso, disseram autoridades. Dois dos feridos ficaram em estado crítico, disse o ministro do Interior, Laurent Nuñez. Ele afirmou que uma investigação estava em andamento para apurar os fatos.

"Estamos extremamente chocados", disse o prefeito de Dolus-dOléron, Thibault Brechkoff na BFM-TV. "Todos os serviços municipais estão totalmente mobilizados. Dois helicópteros foram para o local para transportar os que estavam mais gravemente feridos para Poitiers." Brechkoff disse que ele mesmo ligou para a mãe de uma das vítimas feridas. "Você nunca está preparado para anunciar notícias como esta", disse ele.

Christophe Sueur, o prefeito da vizinha Saint-Pierre-dOléron, disse que a frente do carro usado pelo suspeito estava "completamente destruída". Ele afirmou que parecia que o motorista tinha como objetivo atingir o maior número de pessoas possível e "estava plenamente ciente do que estava fazendo". Disse que o homem era conhecido localmente por infrações menores, sem nenhuma marcação de radicalização.

Os incidentes ocorreram ao longo de áreas à beira da estrada entre as duas cidades, com os primeiros chamados por volta das 9 da manhã (horário local), de acordo com a mídia francesa. Reportagens locais identificaram o suspeito como um nacional francês de 35 anos residente em La Cotinière, uma pequena vila de pescadores na costa oeste da Île dOléron. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA/ILHA/ATROPELAMENTO
Mundo
