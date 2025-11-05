Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Homem apalpa seios da presidente do México; assédio sexual aconteceu durante evento público

Claudia Sheinbaum foi assediada por um homem durante caminhada na Cidade do México; agressor foi detido e caso reacende debate sobre violência de gênero no país

Riulen Ropan
fonte

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual durante uma caminhada. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual durante uma caminhada em que cumprimentava apoiadores nesta terça-feira (5). O episódio, classificado por ela como “lamentável”, ocorreu no centro da Cidade do México. A líder afirmou que buscará justiça.

Enquanto seguia para um evento público próximo ao Palácio Presidencial, Sheinbaum tirava fotos e cumprimentava pessoas. Em determinado momento, um homem aparentemente embriagado se aproximou e tentou beijá-la no pescoço e tocar seus seios. Tudo foi registrado em vídeo.

As imagens, que repercutiram nas redes sociais, mostram o agressor passando o braço por cima do ombro de Claudia Sheinbaum e, em seguida, tocando sua cintura e seus seios. Ao perceber a situação, um segurança interveio e afastou o homem.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Ciclista passa a mão na bunda de modelo durante sessão de fotos na praia
Meyllin Oliveira foi surpreendida por um ciclista enquanto gravava um vídeo para as redes sociais; a modelo participa de um concurso de beleza

image Ananindeua: Professor que tentou beijar a aluna é preso pela Polícia Civil
O educador é suspeito de praticar crimes de assédio e importunação sexual contra alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Maia

image Diante de 'incertezas', Lula busca aproximação comercial com México
Mexicanos também foram alvos de uma tarifa por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Sheinbaum anuncia campanha nacional de respeito às mulheres

Sheinbaum lamentou o episódio e anunciou o lançamento de uma campanha nacional de respeito às mulheres. Ela também pretende propor mudanças na legislação para o assédio sexual ser considerado passível de ação penal em todas as cidades do país.

“Eu estava conversando com outras pessoas e não percebi a chegada dessa pessoa. Depois de ver os vídeos, foi que me dei conta do que realmente ocorreu", contou Sheinbaum em coletiva de imprensa.

Agressor foi identificado e detido

De acordo com as autoridades de segurança mexicanas, o agressor foi identificado como Uriel Rivera. Ele foi detido e colocado à disposição da Promotoria responsável por investigar casos de assédio e violência contra a mulher.

A informação foi confirmada pela presidente, que afirmou que buscará responsabilizá-lo judicialmente.

"Decidi denunciá-lo porque isso [assédio sexual] é algo que vivi como mulher, mas que muitas mulheres do nosso país também vivem. Já vivi isso antes de ser presidente, quando era estudante. (...) Se eu, como presidente, não o denunciar, que mensagem passo para todas as mulheres mexicanas?", declarou Sheinbaum.

Ministra condena agressão e “visão machista”

A ministra mexicana das Mulheres, Citlalli Hernández, condenou o ato e criticou a “visão machista” e a normalização, por parte de alguns homens, da invasão ao corpo e ao espaço pessoal das mulheres.

Em uma rede social, a ministra escreveu: “Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje. (...) O assédio, o abuso, a intimidação e qualquer forma de violência dirigida às mulheres não podem ser ignorados nem minimizados — devemos denunciá-los e combatê-los."

Primeira mulher presidente do México

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher a ocupar a presidência do México, eleita em 2024. O caso reacende o debate sobre violência de gênero e assédio sexual no país.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

presidente do méxico

assédio sexual

Claudia Sheinbaum
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Atropelamento deixa feridos em ilha turística da França

05.11.25 12h08

Trump culpa shutdown por derrota republicana em eleições e pede reabertura imediata do governo

05.11.25 11h23

MUNDO

Quem é Zohran Mamdani? Conheça o político socialista e 1° prefeito muçulmano de Nova York

Membro do Partido Democrata teve eleição fruto de uma campanha que agitou o panorama político da cidade

05.11.25 11h22

FALSO TRATAMENTO

Ex-atleta finge ter câncer e arrecada mais de R$ 2 milhões em doações para tratamento

O ex-jogador de hurling DJ Carey foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão

05.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

04.11.25 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda