VÍDEO: Homem apalpa seios da presidente do México; assédio sexual aconteceu durante evento público

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, foi vítima de assédio sexual durante uma caminhada em que cumprimentava apoiadores nesta terça-feira (5). O episódio, classificado por ela como “lamentável”, ocorreu no centro da Cidade do México. A líder afirmou que buscará justiça.

Enquanto seguia para um evento público próximo ao Palácio Presidencial, Sheinbaum tirava fotos e cumprimentava pessoas. Em determinado momento, um homem aparentemente embriagado se aproximou e tentou beijá-la no pescoço e tocar seus seios. Tudo foi registrado em vídeo.

As imagens, que repercutiram nas redes sociais, mostram o agressor passando o braço por cima do ombro de Claudia Sheinbaum e, em seguida, tocando sua cintura e seus seios. Ao perceber a situação, um segurança interveio e afastou o homem.

Sheinbaum anuncia campanha nacional de respeito às mulheres

Sheinbaum lamentou o episódio e anunciou o lançamento de uma campanha nacional de respeito às mulheres. Ela também pretende propor mudanças na legislação para o assédio sexual ser considerado passível de ação penal em todas as cidades do país.

“Eu estava conversando com outras pessoas e não percebi a chegada dessa pessoa. Depois de ver os vídeos, foi que me dei conta do que realmente ocorreu", contou Sheinbaum em coletiva de imprensa.

Agressor foi identificado e detido

De acordo com as autoridades de segurança mexicanas, o agressor foi identificado como Uriel Rivera. Ele foi detido e colocado à disposição da Promotoria responsável por investigar casos de assédio e violência contra a mulher.

A informação foi confirmada pela presidente, que afirmou que buscará responsabilizá-lo judicialmente.

"Decidi denunciá-lo porque isso [assédio sexual] é algo que vivi como mulher, mas que muitas mulheres do nosso país também vivem. Já vivi isso antes de ser presidente, quando era estudante. (...) Se eu, como presidente, não o denunciar, que mensagem passo para todas as mulheres mexicanas?", declarou Sheinbaum.

Ministra condena agressão e “visão machista”

A ministra mexicana das Mulheres, Citlalli Hernández, condenou o ato e criticou a “visão machista” e a normalização, por parte de alguns homens, da invasão ao corpo e ao espaço pessoal das mulheres.

Em uma rede social, a ministra escreveu: “Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje. (...) O assédio, o abuso, a intimidação e qualquer forma de violência dirigida às mulheres não podem ser ignorados nem minimizados — devemos denunciá-los e combatê-los."

Primeira mulher presidente do México

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher a ocupar a presidência do México, eleita em 2024. O caso reacende o debate sobre violência de gênero e assédio sexual no país.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)