Trump culpa shutdown por derrota republicana em eleições e pede reabertura imediata do governo

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 5, que a paralisação do governo federal foi "um grande fator negativo para os republicanos" nas eleições da terça-feira, 4, e defendeu o fim imediato do shutdown. "Precisamos reabrir o governo imediatamente", declarou. O shutdown chegou nesta terça ao 36º dia, tornado-se o maior da história do país.

Durante café da manhã com senadores de seu partido, Trump reconheceu que "a noite passada não era esperada como uma vitória" e avaliou que o resultado "não foi bom para os republicanos nem "para ninguém".

O presidente dos EUA disse ainda que o shutdown criado pelos democratas "é desastroso" e que os "radicais democratas no Senado mostraram zero interesse em reabrir o governo", acusando a oposição de estar disposta a "derrubar o país se for preciso".

Ao comentar a postura do Congresso, Trump afirmou não acreditar que os democratas agirão tão cedo sobre o shutdown e que tampouco acredita que a crise "será resolvida em breve".

Em outra declaração, defendeu que "é hora de os republicanos encerrarem o filibuster" para acelerar a votação de um projeto de reabertura. "Se acabarmos com o filibuster, será impossível derrotar o Partido Republicano", acrescentou.

O presidente também mencionou o impacto da paralisação sobre os mercados, dizendo esperar que "o shutdown acabe rapidamente", já que está afetando o mercado de ações, em sua visão.

Trump ainda mencionou que seu governo "fez um bom trabalho" nas negociações com a China, mas não entrou em detalhes. "Xi Jinping é um amigo meu, na medida em que ele pode ser."

