Em Belém, Mauro Vieira reafirma solidariedade à Venezuela antes de viagem de Lula à Colômbia

Presidente participará da reunião da Celac com a União Europeia e retornará a Belém para abertura da COP 30

"O presidente (Lula) repetidamente já disse que a América do Sul é uma região de paz e cooperação", declarou o ministro das Relações Exteriores (Tarso Sarraf / O Liberal)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou nesta quarta-feira (5), em Belém (PA), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará à Colômbia antes da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que começa na próxima segunda-feira (10), na capital paraense. 

Lula participará da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia, marcada para domingo (9) e segunda-feira (10), na cidade de Santa Marta, na Colômbia. O ministro assegurou que o presidente retornará a Belém a tempo de acompanhar o início da conferência climática. A informação já havia sido confirmada ao Grupo Liberal pela assessoria do Palácio do Planalto.

image Mauro Vieira: Lula teve 3 bilaterais hoje para se preparar para cúpula de líderes da COP 30
Presidente Lula fez cerca de 70 bilaterais desde que voltou ao Planalto

image Lula confirma ida à Colômbia antes da COP 30 para a reunião da Celac
A reunião será presidida pela Colômbia, que ocupa atualmente a presidência rotativa do bloco, em parceria com a UE

A pauta principal do encontro envolve transição energética, cooperação comercial e outros temas estratégicos entre as duas regiões, mas a situação da Venezuela e a **presença militar dos Estados Unidos na América Latina também devem ser debatidas.

“A reunião da Colômbia é muito importante porque é da Celac com a União Europeia, é uma reunião de duas regiões. Haverá chefes de Estado da América Latina e da União Europeia. Essa reunião vai tratar da sua agenda e é um apoio, uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente (Lula) repetidamente já disse que a América do Sul é uma região de paz e cooperação”, afirmou o ministro, em coletiva no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Vieira informou ainda que as negociações com os Estados Unidos seguem sendo tratadas em reuniões virtuais entre as equipes técnicas. “Estarei na próxima semana na reunião do G7, no Canadá, onde estará também o secretário de Estado, e continuarei mantendo o contato que tenho tido com ele”, disse.

Segundo o ministro, os contatos tratam de relações comerciais entre os dois países. Ao ser questionado sobre as tensões envolvendo a Venezuela, Mauro Vieira afirmou não acreditar que a solidariedade à Venezuela possa interferir nas conversas com o governo norte-americano.

