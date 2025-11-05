Capa Jornal Amazônia
COP 30

Mauro Vieira: Lula teve 3 bilaterais hoje para se preparar para cúpula de líderes da COP 30

Presidente Lula fez cerca de 70 bilaterais desde que voltou ao Planalto

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Mauro Vieira (Tarso Sarraf / O Liberal)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 5, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez cerca de 70 bilaterais desde que voltou ao Planalto. Nesta quarta, foram mais três encontros para preparar a cúpula de líderes da COP30 em Belém, que ocorre na quinta-feira, 6.

"O importante também é dizer que, com essas reuniões de hoje, o presidente terá feito já cerca de 70 reuniões diretas, pessoais, presenciais, com chefes de Estado diferentes", disse o ministro.

Os compromissos do presidente começaram às 9 horas, com audiência ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Sidi Ould Tah.

Ao longo da manhã, o presidente teve encontros com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, às 10h40, e com o presidente de Comores, Azali Assoumani, às 11h30.

À tarde, estão previstas reuniões com o primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné, James Marape, às 14h20, e com a presidenta do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, às 15h10.

A agenda segue com um encontro, às 16h, com o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado da China, Ding Xuexiang, e, logo depois, com a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, às 16h50.

Encerrando o dia, Lula terá reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 17h40.

