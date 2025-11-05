Lula confirma ida à Colômbia antes da COP 30 para a reunião da Celac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar à Colômbia neste fim de semana para participar da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia. O encontro da Celac será realizado na cidade colombiana de Santa Marta, no domingo (9) e na segunda-feira (10).

A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pela assessoria de comunicação do Palácio do Planalto. A expectativa é que o presidente participe da reunião no domingo e retorne a Belém (PA) para a abertura oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para a segunda-feira (10).

Inicialmente, Lula tinha previsto viajar à ilha de Fernando de Noronha (PE) para o lançamento de um projeto de energia solar, mas deve substituir o compromisso pela participação no evento da Celac. Antes disso, o chefe do Executivo participará, em Belém, da cúpula dos chefes de Estado da COP 30, programada para quinta (6) e sexta-feira (7).

A reunião da Celac será presidida pela Colômbia, que ocupa atualmente a presidência rotativa do bloco, em parceria com a União Europeia. A pauta principal envolve temas como transição energética e cooperação comercial. Lula, no entanto, pretende incluir o debate sobre a situação da Venezuela entre os tópicos de discussão.

Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o presidente afirmou que a reunião “só tem sentido” se abordar a presença de navios de guerra dos Estados Unidos na região. “A América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferou armas nucleares. No caso do Brasil, é constitucional. […] Não precisamos de guerra aqui”, declarou.

A viagem ocorre poucos dias antes do início da COP30, conferência do clima das Nações Unidas, que começa oficialmente na segunda-feira (10) em Belém, reunindo chefes de Estado e representantes de organizações internacionais.