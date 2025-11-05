COP30/Jader Filho: Precisamos parar de promessas e passar à implementação

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou há pouco que é preciso parar de fazer promessas relativas ao enfrentamento climático e passar à implementação das metas. O ministro participa do evento Local Climate Action Summit, no Rio de Janeiro, como parte das prévias para a COP30.

"É preciso que todos os passos decididos sejam implementados. Não temos mais tempo", disse. "Precisamos parar com promessas e passar à implementação. Não podemos aceitar que o planeta continue aquecendo na velocidade atual.