Trump diz que ataque do Irã a Israel demonstra "fraqueza" dos EUA sob governo de Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o ataque com drones lançado pelo Irã contra Israel, enfatizando que isso evidencia uma "grande fraqueza" dos Estados Unidos sob a liderança do democrata Joe Biden. As declarações foram feitas durante um comício realizado neste sábado (13) na Pensilvânia, onde Trump é o candidato republicano às eleições de novembro.

"Deus abençoe o povo de Israel. Eles estão sendo atacados agora mesmo. É porque mostramos uma grande fraqueza", afirmou Trump, referindo-se ao recente ataque iraniano.

O Irã lançou drones e mísseis contra Israel na noite deste sábado, em retaliação a um ataque ao consulado do país em Damasco, na Síria. O incidente marca o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense, seu inimigo declarado.

Trump aproveitou o momento para alfinetar seu provável rival democrata nas eleições de novembro, declarando: "A fraqueza que mostramos é incrível, e não teria acontecido se estivéssemos no comando."

Ele também assegurou que os Estados Unidos estão em oração por Israel e enviaram seu apoio absoluto a todos os que estão em perigo.

Enquanto isso, Joe Biden, por meio de sua conta em uma rede social, expressou seu apoio a Israel, afirmando ter se reunido com sua equipe de Segurança Nacional para receber informações atualizadas sobre os ataques do Irã contra Israel. "Nosso compromisso com a segurança de Israel frente às ameaças do Irã e seus representantes [na região] é inabalável", declarou.