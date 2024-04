Ataque Aéreo de Israel na Síria mata líder militar iraniano e deixa diplomacia em ruínas

Um anexo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, foi alvo de um ataque aéreo devastador, resultando em oito mortes nesta segunda-feira (1º). Entre os mortos está um líder destacado da Força Quds, uma unidade do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã, segundo relatos de um monitor de guerra que acompanha os acontecimentos na região do Líbano e da Síria.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos corroborou a notícia, confirmando a morte de um líder de alto escalão, dois conselheiros iranianos e cinco membros do Exército dos Guardiães. O ataque deixou em destroços o anexo da embaixada, que fica situado no bairro Mazzeh, próximo a uma sede das Nações Unidas.

A agência de imprensa iraniana Nour informou que Hossein Akbari, embaixador da República Islâmica do Irã em Damasco, e sua família escaparam ilesos do ataque. No entanto, o ataque resultou em danos significativos ao edifício e abalou a estabilidade diplomática na região.