Trump critica ineficácia da ONU e diz ter encerrado sete guerras sem reconhecimento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, para criticar a própria organização, acusando-a de ineficácia diante de conflitos globais. Ele afirmou ter encerrado sete guerras "intermináveis" em oito meses, mas disse que "mesmo ajudando a terminar guerras, nunca recebi um agradecimento da ONU por isso". Segundo Trump, a instituição "só escreve cartas e suas palavras vazias não resolvem guerras".

O presidente argumentou que precisou agir "no lugar da ONU" para encerrar conflitos. Trump destacou ainda o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que, segundo ele, está "mais forte e poderosa do que em qualquer período na História".

O republicano também defendeu a necessidade de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, classificando-as como "um grande perigo". Ao mesmo tempo, exaltou a capacidade militar norte-americana: "temos as melhores armas do mundo. Não gostamos de usá-las, mas precisamos às vezes".