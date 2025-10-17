Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump assina liberdade de ex-congressista americano George Santos, condenado por fraude

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em publicação na Truth Social que assinou uma comutação que imediatamente liberta o ex-congressista de Nova York George Santos da prisão. "Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!", escreveu na postagem.

Em abril deste ano, Santos foi condenado a pouco mais de sete anos de prisão por roubar doadores políticos e mentir sobre a arrecadação de fundos para sua campanha. Ele havia se declarado culpado em 2024 de fraude e roubo de identidade agravado, menos de dois anos depois de conquistar uma cadeira na Câmara como republicano.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

