Trump assina lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2026

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 18, o "Ato de Autorização de Defesa Nacional" para o ano fiscal de 2026, que autoriza quantias para programas do Departamento de Guerra e construção militar, programas de segurança nacional do Departamento de Energia e programas de inteligência do Departamento de Estado.

A ato também visa apoiar um aumento no pagamento básico militar e outras autoridades relacionadas às Forças Armadas, bem como modificações à segurança nacional, relações exteriores, segurança interna, comércio, judiciário e outros programas relacionados.

"O Ato permitirá que o Departamento de Guerra execute minha agenda de Paz Através da Força, proteja a pátria de ameaças domésticas e estrangeiras e fortaleça a base industrial de defesa, enquanto elimina o financiamento para programas desperdiçadores e radicais que minam o ethos de combate de nossos homens e mulheres em uniforme", disse Trump em comunicado divulgado pela Casa Branca.

Além disso, o Ato fornece recursos chave para a patrulha da fronteira sul dos EUA contra a imigração ilegal e organizações criminosas transnacionais, acrescenta a nota.

