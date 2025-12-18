Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homenagem: Centro cultural em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

Estadão Conteúdo

O conselho do John F. Kennedy Center, que foi montado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou nesta quinta-feira, 18, para renomear o principal centro de cultural e de teatro de Washington para Trump-Kennedy Center, informou a Casa Branca.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt anunciou a votação nas redes sociais, afirmando que a decisão se deve ao "trabalho incrível que o presidente Trump realizou no último ano para salvar o prédio. Não apenas do ponto de vista da reconstrução, mas também financeiramente e em termos de reputação".

Trump, republicano, costuma se referir ao John F. Kennedy Center para as Artes Performáticas, que leva o nome de um de seus antecessores democratas, como o "Trump-Kennedy Center".

Trump demonstrou pouco interesse pelo Kennedy Center durante seu primeiro mandato como presidente, mas desde que retornou ao cargo em janeiro ele substituiu os membros do conselho nomeados por presidentes democratas por alguns de seus apoiadores mais fervorosos, que o elegeram presidente do conselho.

Questionado em 7 de dezembro, enquanto caminhava pelo tapete vermelho da cerimônia do Kennedy Center Honors, se renomearia o local em sua homenagem, Trump disse que tal decisão caberia ao conselho.

No início deste mês, Trump falou sobre um "grande evento na sexta-feira no Trump-Kennedy Center" antes de dizer: "Desculpe, no Kennedy Center", enquanto sua plateia ria. Ele se referia ao sorteio da Copa do Mundo da FIFA de 2026, do qual participou.

Uma mudança de nome não será bem recebida por alguns membros da família Kennedy. Maria Shriver, sobrinha de John F. Kennedy, classificou a proposta legislativa apresentada no Congresso para renomear o Kennedy Center como Donald J. Trump Center para as Artes Performáticas como "insana" em uma publicação nas redes sociais em julho.

"Isso me deixa furiosa. É tão ridículo, tão mesquinho, tão limitado", escreveu ela. "Sinceramente, do que se trata? É sempre alguma coisa. 'Vamos nos livrar do Jardim das Rosas. Vamos renomear o Kennedy Center.' O que vem depois?"

No início deste ano, Trump transformou o Jardim das Rosas da Casa Branca, da era Kennedy, em um pátio, removendo o gramado e instalando lajes de pedra.

Outro membro da família Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., atua no gabinete de Trump como secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Trump também criticou a programação e a aparência física do Kennedy Center e prometeu alterações. O presidente americano garantiu mais de US$ 250 milhões do Congresso, controlado pelos republicanos, para reformas no prédio.

Ele compareceu à noite de estreia do musical "Les Misérables" e, na semana passada, apresentou a cerimônia do Kennedy Center Honors, após não ter comparecido ao evento durante seu primeiro mandato como presidente. A cerimônia de premiação está programada para ser transmitida pela CBS e Paramount+ em 23 de dezembro.

*Com informações da Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CENTRO CULTURAL/MUNDANÇA/NOME/HOMENAGEM
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Homenagem: Centro cultural em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

18.12.25 18h42

Trump decreta feriado de agências federais nos dias 24 e 26 de dezembro a partir de 2025

18.12.25 18h18

mudança

Trump assina ordem executiva para reclassificar maconha e diz que medida 'não é legalização'

Presidente dos EUA afirmou que o Congresso pode reavaliar a classificação do canabidiol derivado do cânhamo, espécie de Cannabis com baixo teor de THC, composto psicoativo da maconha

18.12.25 17h13

Bolívia declara emergência nacional, põe fim a subsídio a combustível e sobe salário mínimo

18.12.25 9h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda