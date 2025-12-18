Trump decreta feriado de agências federais nos dias 24 e 26 de dezembro a partir de 2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva decretando o fechamento das agências federais americanas nos dias 24 e 26 de dezembro, válido já a partir deste ano. "Todos os departamentos e agências do governo federal devem ser fechados e os funcionários serão liberados do serviço nos dias imediatamente anterior e posterior ao feriado de Natal, respectivamente", descreve o comunicado enviado nesta quinta-feira, 18, pela Casa Branca.

Os chefes dos departamentos e agências executivas podem determinar que certos escritórios e instalações de suas organizações, ou partes deles, devem permanecer abertos durante as datas, acrescentou o governo. A medida não altera diretamente o funcionamento dos mercados, que permanecem fechados apenas no dia 25 de dezembro, e não descontará o salário dos funcionários que usufruírem do descanso.

Trump também assinou nesta tarde uma ordem visando garantir a superioridade dos EUA no espaço. "Os Estados Unidos devem perseguir uma política espacial que estenda o alcance da descoberta humana, assegure os interesses econômicos e de segurança vitais da Nação, libere o desenvolvimento comercial e estabeleça as bases para uma nova era espacial", disse a Casa Branca.

Entre as prioridades, a administração cita retornar americanos à Lua até 2028 e estabelecer elementos iniciais de um posto lunar permanente até 2030 para assegurar uma presença sustentada no espaço e possibilitar os próximos passos na exploração de Marte.