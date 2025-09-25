Trump assina decreto que autoriza aplicação de pena de morte

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou decreto que autoriza aplicação de pena de morte em Washington, D.C., após iniciar uma intervenção federal na capital do país em agosto.

"Pena de morte em Washington se aplica a quem matar", disse Trump hoje em coletiva de imprensa.

Ele também prometeu reforçar a presença federal em algumas cidades como Memphis e, em breve, Chicago.