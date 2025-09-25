EUA: caças são acionados para interceptar aviões da Rússia perto do Alasca pela 9ª vez no ano

Caças dos EUA foram acionados para identificar e interceptar quatro aviões de guerra da Rússia - dois Tu-95s e dois Su-35s - que voavam próximos à Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, informou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) nesta quinta-feira, 25.

As aeronaves russas permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou do Canadá, segundo o NORAD. A atividade russa perto da região ocorre regularmente e não é vista como uma ameaça, acrescentou em seu comunicado.

O incidente, que aconteceu na quarta-feira, 24, marcou a terceira vez em cerca de um mês e a nona vez este ano que o NORAD relata um episódio desse tipo envolvendo aeronaves russas voando perto do Alasca. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.