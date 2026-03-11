Capa Jornal Amazônia
Trump achou que Lula havia sido convidado e faltou à reunião da direita 'Escudo das Américas'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, dia 11, achar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia sido convidado e faltou ao encontro de lideranças conservadoras do Escudo das Américas (Shield of Americas, em inglês).

O mesmo teria ocorrido com os presidentes do México, Claudia Sheinbaum, e da Colômbia, Gustavo Petro. Nenhum deles participou.

"Eu acho que foram convidados. Talvez não tenham vindo. Eu me dou bem com todos eles", disse Trump, ao ser questionado nos jardins da Casa Branca por correspondentes estrangeiros. Ele não responde se seriam convidados no futuro, para outras edições da reunião.

Brasil, México e Colômbia são países-chave na logística do narcotráfico no continente, por causa do poder econômico e armado de cartéis e facções voltadas principalmente à venda de drogas, e já possuem algum tipo de cooperação com os EUA. Os três governantes são de esquerda e criticaram a operação militar americana na região.

O governo brasileiro indicou antes que Lula não havia recebido convite. O evento discutiu cooperação em segurança pública e reuniu em Miami, Flórida, 12 líderes de países latino-americanos alinhados ideologicamente a Trump.

No encontro, Trump explicitou que deseja expandir operações similares à que fez no Mar do Caribe, com bombardeio de barcos venezuelanos, e ser ainda mais duro para "erradicar" cartéis de drogas na região. Ele anunciou uma "coalização militar" para usar força letal contra os grupos armados.

O governo Trump também se prepara para classificar como organizações terroristas as duas principais facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). O governo Lula é contra.

Lideranças latino-americanas presentes no Escudo das Américas:

Kamla Persad-Bissessar (Trinidad e Tobago) Santiago Peña (Paraguai) Luis Abinader (República Dominicana) Nayib Bukele (El Salvador) Irfaan Ali (Guiana) Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica) Daniel Noboa (Equador) Rodrigo Paz (Bolívia) Javier Milei (Argentina) José Raúl Mulino (Panamá) Nasry "Tito" Asfura (Honduras) José Antonio Kast (Chile)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/COALIZÃO/PAÍSES/ESCUDO DAS AMÉRICAS
