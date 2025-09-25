Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem será executado após ser condenado por matar bebê durante ‘exorcismo’

Os promotores afirmaram que o homem espancou a menina com um martelo, além de a ter mordido, estrangulado e cortado

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (rawpixel.com / Freepik)

Um homem será executado nesta quinta-feira, 25, após ser condenado à pena de morte no Texas, nos Estados Unidos, por ter matado sua enteada, de apenas 13 meses, durante o que ele chamou de "exorcismo para expulsar um demônio do corpo da criança".

Blaine Milam, de 35 anos, foi condenado pelo assassinato de Amora Carson - morta em dezembro de 2008 no trailer do padrasto no condado de Rusk, no leste do Texas. A previsão é de que Milam receba uma injeção letal na noite desta quinta-feira, 25, em uma penitenciária estadual em Huntsville.

O norte-americano alegou ser inocente e culpou sua então namorada, Jesseca Carson, pelo assassinato. Ele disse que foi a mulher quem afirmou que a menina estava possuída por um demônio. Jesseca foi julgada e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio qualificado. Ambos tinham 18 anos na época do crime.

Os promotores afirmaram que Milam espancou a menina com um martelo, além de a ter mordido, estrangulado e cortado. A autópsia apontou que Amora tinha múltiplas fraturas no crânio, além de braços, pernas e costelas quebrados e inúmeras marcas de mordidas. A causa específica para a morte não foi determinada devido ao número de ferimentos potencialmente fatais.

Alegação de deficiência intelectual é rejeitada

Os advogados de Milam solicitaram ao Supremo Tribunal dos EUA que suspendesse sua execução, sob o argumento de que a condenação se baseou em provas de marcas de mordidas "agora desacreditadas" e em outras evidências de DNA "não confiáveis". Eles também alegaram que o homem é portador de deficiência intelectual, o que o tornaria inelegível para execução.

O Gabinete do Procurador-Geral do Texas afirmou que o argumento de que Milam é portador de deficiência intelectual foi rejeitado em decisões anteriores e que uma recente revisão das provas de DNA utilizadas no seu julgamento "continua a ligá-lo ao corpo de Amora".

O gabinete também afirmou que, mesmo que as provas de marcas de mordidas e de DNA fossem excluídas, havia outras evidências que apontavam para a culpa do padrasto, incluindo seus esforços para ocultar provas e uma confissão feita a uma enfermeira após sua detenção.

Defesa do padrasto tentou culpar a mãe

Inicialmente, as autoridades trataram o casal como pais que estavam de luto. No entanto, algum tempo depois, Jesseca disse aos investigadores que Milam afirmou que Amora estava "possuída por um demônio" porque "Deus estava cansado de ela mentir para ele", de acordo com os registros judiciais.

A defesa de Milam tentou responsabilizar a mãe ao afirmar que Jesseca tinha delírios religiosos e sofria de um distúrbio neurológico de percepção visual que a fazia ver distorções no rosto de sua filha e a atacar. "Foi Jesseca quem causou a morte de sua filha. Não há provas confiáveis de que Milam tenha desempenhado qualquer papel nisso", disseram os advogados do homem.

Os tribunais de apelação estaduais e federais já haviam rejeitado anteriormente as tentativas da defesa de Milam de suspender sua execução. O Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Texas negou nesta terça-feira, 23, o pedido de troca da pena de morte por uma pena menor.

O homem já teve a data de execução agendada para 2019 e 2021, no entanto, nas duas ocasiões, a defesa conseguiu a suspensão da medida.

Pena de morte

Se a execução for realizada, Milam será a quinta pessoa executada este ano no Texas, historicamente o Estado com maior número de execuções nos EUA.

A execução de um homem condenado por matar a tiros um frentista em 1997 também está agendada para esta quinta-feira. Se ambas forem realizadas, o total deste ano chegará a 33 sentenças de morte cumpridas em todo o país.

A Flórida lidera neste ano com um recorde de 12 execuções realizadas até agora em 2025, com mais duas programadas no estado até meados de outubro.

Com informações da AP

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

exoscismo

pena

morte

condenação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: caças são acionados para interceptar aviões da Rússia perto do Alasca pela 9ª vez no ano

25.09.25 12h53

ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel

25.09.25 11h23

França: ex-presidente Nicolas Sarkozy é condenado em caso de financiamento ilegal de campanha

25.09.25 10h42

Venezuela registra terremotos de até 6,3 de magnitude

25.09.25 8h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

FILMAGENS SUSPENSAS

Tom Holland sofre concussão cerebral durante ‘Homem-Aranha 4’ e filmagens são suspensas

O episódio ocorreu enquanto o ator realizava uma cena de ação nos estúdios Leavesden

22.09.25 13h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda