Tom Holland sofre concussão cerebral durante ‘Homem-Aranha 4’ e filmagens são suspensas

As gravações do filme “Homem Aranha 4: Um novo dia” tiveram que ser suspensas por tempo indeterminado após o ator Tom Holland, de 29 anos, ter sofrido uma concussão enquanto estava realizando as filmagens em uma cena de ação. O acidente ocorreu nesta última sexta-feira (19), dentro dos estúdios Leavesden, que fica localizado em Watford, na Inglaterra.

Como ocorreu o acidente?

De acordo com relatos divulgados pelo Daily Mail, o ator teria caído e batido a cabeça durante uma sequência de dublês. No dia do acidente, a imprensa britânica informou que o Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra foi acionado às 10h30 do dia 19 de setembro para socorrer um paciente que estava ferido nos estúdios de Watford.

A concussão do ator, apesar de não ter sido grave, necessitará de um tempo de recuperação de no mínimo duas semanas, o que impactará diretamente no cronograma da produção do filme, cujo lançamento estava previsto para julho de 2026.

Homem-Aranha 4

A produção "Homem-Aranha 4: Um novo dia" é o quarto filme solo de Holland como o protagonista, personagem que ele interpreta desde 2016 "em Homem-Aranha: De Volta ao Lar". O longa também deve contar com Zendaya e Sadie Sink e, até o momento, os detalhes da trama cinematográfica seguem em sigilo, mas a história deve se concentrar no núcleo urbano de Nova York, cidade natal do próprio Homem-Aranha.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)