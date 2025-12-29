Trump diz desconhecer informação russa de que Ucrânia tentou atacar casa de Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse desconhecer a informação russa de que a Ucrânia teria tentado atacar a residência do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O presidente disse que teve uma conversa produtiva com Putin mais cedo, em meio a uma nova rodada de esforços para um acordo sobre a guerra na Ucrânia. Mas o dirigente americano afirmou que há algumas questões espinhosas com Putin. Os comentários antecederam sua reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

A Casa Branca busca dar novo impulso ao cessar-fogo mediado pelos EUA em Gaza, que corre o risco de estagnar antes de uma complexa segunda fase. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas, defendido por Trump, tem sido em grande parte respeitado, mas o progresso tem diminuído recentemente. Ambos os lados se acusam mutuamente de violações. A questão de Gaza, assim como a Turquia, seriam temas do encontro com Netanyahu.

Trump também abordou outros dois assuntos. Em relação à Venezuela, o presidente americano disse que houve uma grande explosão em uma área de cais na qual era feito um carregamento de drogas. O mandatário americano disse ainda que conversou com o presidente venezuelano Nicolás Maduro recentemente, mas que não surgiu muita coisa da conversa.

Sobre o Irã, Trump disse que ouviu falar que o país está tentando se fortalecer novamente e que isso poderia desencadear uma reação americana. "Apoiarei ataque rápido se o Irã continuar a se fortalecer nuclearmente", disse.

O primeiro-ministro israelense afirmou que é uma bênção ter Trump à frente dos Estados Unidos e do "mundo livre".