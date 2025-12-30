Arábia Saudita bombardeia cidade portuária no Iêmen para destruir armas de separatistas

A Arábia Saudita bombardeou a cidade portuária de Mukalla, no Iêmen, nesta terça-feira, 30, devido ao que descreveu como um carregamento de armas para uma força separatista que chegou dos Emirados Árabes Unidos.

O ataque sinaliza uma nova escalada nas tensões entre o reino saudita e as forças separatistas do Conselho de Transição do Sul, que é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Riad e Abu Dhabi apoiam lados distintos na guerra do Iêmen contra os rebeldes houthis apoiados pelo Irã.

Não há informações sobre vítimas em decorrência do ataque. O governo dos Emirados Árabes Unidos não se manifestou. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.