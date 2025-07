Tom Holland revela detalhes sobre próximo filme do Homem-Aranha: ‘É um novo começo’

Tom Holland compartilhou novas informações sobre o próximo filme do Homem-Aranha, que deve estrear nos cinemas em 2026. Intitulado 'Spider-Man: Brand New Day', o longa terá cenas gravadas na Escócia, trazendo uma nova dinâmica para a história, segundo o ator.

A revelação foi feita durante uma entrevista à IGN, em que Holland falou sobre a ambientação inédita para o “amigão da vizinhança”, que desta vez não estará restrito às ruas de Nova York.

“Agora vamos realmente nos voltar para aquela produção cinematográfica tradicional e filmar em locações reais, e é por isso que estamos começando em Glasgow. Usaremos as ruas de Glasgow para esta enorme cena que estamos montando”, contou o ator.

Holland disse estar animado com as cenas do novo longa, que, segundo ele, trazem um frescor à franquia.

“Vai ser como fazer Homem-Aranha: De Volta ao Lar de novo. Já faz tanto tempo desde que fiz isso que vai parecer um sopro de ar fresco. Acho que os fãs vão ficar nas nuvens com o que estamos preparando”, afirmou.

Em entrevistas anteriores, o ator já havia comentado sobre a expectativa para o novo filme, especialmente após o desfecho de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

“Sei que deixamos vocês com um suspense enorme no final de Sem Volta para Casa, quando Peter Parker sacrificou sua identidade para salvar as pessoas que ele mais ama no mundo”, disse.

Cuidadoso para não revelar spoilers, Holland se limitou a afirmar que o novo filme representa um recomeço para o personagem.

“Homem-Aranha: Um Novo Dia é um recomeço. É exatamente isso. É tudo o que posso dizer. É tudo o que me permitiram dizer, e já passei da fase de entregar spoilers. Então, não se preocupem: não vou fazer isso hoje”, brincou.

Além de Tom Holland no papel principal, o elenco conta novamente com Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned). A atriz Sadie Sink (Stranger Things) e Jon Bernthal (O Justiceiro) também integram a produção.