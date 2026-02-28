Todos os altos funcionários (do Irã) estão vivos, afirma ministro Araghchi

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou em entrevista à NBC News que as principais autoridades do país sobreviveram aos ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel. "Todos os altos funcionários estão vivos", declarou o chanceler de Teerã.

Araghchi acrescentou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, também está vivo. "Khamenei está vivo, até onde eu sei", afirmou.

De acordo com o ministro, dois comandantes militares morreram nos bombardeios, mas a cúpula do regime permanece operando normalmente. "Portanto, todos estão agora em suas posições, estamos lidando com esta situação e está tudo bem", disse.