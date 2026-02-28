Irã diz ter informado a países da região que considera 'legítimos' alvos americanos

O governo iraniano afirmou que o ministro de Relações Exteriores do país, Sayed Abbas Araghchi, cobrou as suas contrapartes de seis países da região sobre a sua "responsabilidade de impedir que os Estados Unidos e o regime sionista de Israel" usem a sua infraestrutura e território para atacar o Irã.

"Ele enfatizou que, exercitando seu direito inerente de auto-defesa e de acordo com a lei internacional, as Forças Armadas do Irã vão considerar como alvos legítimos a origem e as fontes das operações agressivas dos EUA e do regime sionista, bem como quaisquer ações destinadas a neutralizar as medidas de defesa do Irã", diz o comunicado publicado no X neste sábado, 28.

O Irã foi alvo de uma série de ataques dos Estados Unidos e Israel neste sábado, e parece estar retaliando com uma ofensiva contra alvos americanos em países da região. Diversos países árabes condenaram os ataques iranianos - a Arábia Saudita os classificou como uma "violação da sua soberania."

Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi conversou com os ministros da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein e Iraque. Ele teria informado que o país vai usar "todas as suas capacidades defensivas e militares para garantir a soberania e integridade territorial."

"Araghchi disse que a guerra imposta pelos Estados Unidos e o regime sionista não é dirigido apenas contra a nação iraniana, mas contra todos os países da região. Logo, ele notou, é necessário que todas as nações muçulmanas e governos regionais cumpram sua responsabilidade histórica de confrontar os desígnios maliciosos do regime sionista", diz o comunicado.