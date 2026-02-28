Míssil iraniano atinge capital do Catar após ataque dos EUA e Israel ao Irã

A capital do Catar, Doha, foi um dos alvos da retaliação do Irã, que respondeu com mísseis após ser atacado pelos Estados Unidos e Israel em seu território na manhã deste sábado, 28.

O contra-ataque ocorreu primeiro com uma onda de mísseis contra Israel, seguido por ofensivas em instalações militares americanas no Bahrein, Kuwait e no Catar.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou em comunicado que o país começou a responder à ofensiva dos EUA e Israel, afirmando que suas forças armadas "iniciaram uma resposta decisiva a esses atos hostis".

A escalada do conflito é vista com preocupação pela comunidade internacional, e o Brasil já se manifestou condenando o ataque ao Irã e pedindo "contenção".

Ao defender a investida, o presidente americano Donald Trump afirmou que Teerã teria retomado seu programa nuclear, que possuiria material suficiente para produzir uma bomba em poucos dias e que estaria desenvolvendo mísseis de longo alcance capazes de atingir o território americano. As três alegações são consideradas falsas ou não comprovadas.